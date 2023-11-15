Известный продюсер объяснил популярность Чеботиной удачным сотрудничеством

Продюсер Рудченко объяснил популярность Чеботиной сотрудничеством с Киселевыми

Известный российский продюсер Павел Рудченко объяснил популярность певицы Люси Чеботиной удачным сотрудничеством. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

Медиаменеджер поведал, что карьера исполнительницы пошла в гору после того, как она начала работать с музыкантом и бизнесменом Владимиром Киселевым и его сыновьями ВладиМиром и ЮрКиссом.

«Она написала дуэтную песню, спела с сыном Киселева. После этого она попала в эфир, в ротацию, и поэтому дело здесь в удачном сотрудничестве с лейблом его сыновей, то есть они вложили денег в ее раскрутку как своего артиста. И после этого она прогремела именно на Россию, так она была не особо популярна», — заявил продюсер.

Рудченко добавил, что Чеботина пишет действительно хитовые композиции, а также обладает неплохими вокальными данными, которых вполне достаточно для ее творчества.

Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал исполнение Люси Чеботиной песни Ирины Аллегровой «Императрица».