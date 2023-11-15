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06:21, 15 ноября 2023Мир

Консул РФ в Мексике призвал помочь пожилой обманутой россиянке

Консул РФ в Мексике Иващенко призвал помочь россиянке, обманутой родственниками

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову. Об этом рассказал Александр Иващенко, пишет РИА Новости.

Перебравшиеся в Соединенные Штаты родственники оставили женщину в Мексике. Дипломатическое ведомство призвало помочь в России пожилой и нуждающейся в уходе женщине. «С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию», — уточнил Иващенко.

Он отметил, что переживает за россиянку, так как в РФ у нее нет родственников.

Ранее сообщалось, что россияне, пытающиеся оформить электронную визу в Мексику на сайте посольства этой страны в РФ, получили отказ в оказании этой услуги.При указании российского гражданства после заполнения анкеты на экране появлялся текст на украинском языке, в котором говорилось, что запрос «не обработан».

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