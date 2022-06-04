Оформлявшие визу в Мексику россияне получили отказ на украинском языке

Россияне при оформлении электронной визы в Мексику получают отказ на украинском языке

Россияне, пытающиеся оформить электронную визу в Мексику на сайте посольства этой страны в РФ, получают отказ в оказании этой услуги на украинском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Для оформления электронного разрешения необходимо заполнить на сайте дипмиссии анкету с личными данными, в том числе указать гражданство и даты посещения центральноамериканской страны. Однако теперь при указании российского гражданства после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос «не обработан».

В апреле российским туристам назвали оптимальную стоимость туров в латиноамериканские страны, а также напомнили правила въезда и способы перелета. Проще всего туристам добраться до Мексики или Кубы — для въезда не нужен сертификат вакцинации и не требуется ПЦР-тест. На тот момент стоимость недельного тура в Мексике с размещением в четырехзвездочном отеле с питанием «все включено» составляла от 705 долларов (58,8 тысячи рублей) на одного.