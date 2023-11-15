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10:27, 15 ноября 2023Экономика

Крупнейшая экономика Европы оказалась в критической зависимости от Китая

Union Investment: почти четверть немецких компаний попала под влияние Китая

Фото: Aly Song / Reuters

Германия сильнее других стран зависит от китайского влияния. Ни в одной другой стране мира нет такого большого количества крупных компаний, остро зависящих от спроса со стороны азиатского государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования аналитиков Union Investment.

Эксперты компании проанализировали в общей сложности почти две тысячи зарегистрированных фирм и предприятий по всему миру. По итогам исследования они пришли к выводу, что в настоящее время представители немецкого бизнеса находятся в критической уязвимости перед Китаем. Почти четверть (около 25 процентов) всех компаний ФРГ за последнее время так или иначе попала под экономическое влияние КНР.

По этому показателю Германия опередила даже ближайших соседей Китая — Японию и Южную Корею, уточнили аналитики. «Ни в одной другой стране (помимо ФРГ — прим. "Ленты.ру"), даже у прямых соседей Китая, таких как Япония и Южная Корея, нет такого количества крупных компаний с высоким влиянием КНР», — заключили в Union Investment.

О большой зависимости крупнейшей экономики Европы от Китая ранее предупреждали и в Бундесбанке. Во второй половине сентября в немецком регуляторе призвали переосмыслить рост влияния КНР в Германии на фоне растущих геополитических рисков. В частности, немецкому бизнесу предложили не инвестировать значительные денежные средства в китайскую экономику.

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      Анатолий Акулов
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