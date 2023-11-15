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17:09, 15 ноября 2023Среда обитания

Лолита рассказала о даче в Болгарии

Певица Лолита Милявская рассказала о даче в Болгарии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская сообщила, что у нее есть дача в «аутентичной» деревне в Болгарии. О своей недвижимости за границей она рассказала в интервью олимпийской чемпионке Алле Шишкиной, выпуск доступен на Youtube.

По словам Лолиты, покупка дачи в Болгарии в 2006 обошлась ей дешевле, чем аналогичной недвижимости в Подмосковье, которую построили «за непонятные деньги, с говном-качеством и с экологией». При этом она не озвучила стоимость ни одного из указанных объектов. Милявская отметила, что в последнее время отдыхает на даче в Болгарии в одиночестве, однако у нее работает мужчина, который присматривает за ее собакой и косит траву на участке.

В то же время у певицы возникали трудности при посадке некоторых растений на участке в зарубежной стране. Так, у нее не прижились березы, так как до общения с местными жителями она не знала, что их нужно поливать. «У нас березки растут где ни попадя, а там она у меня начала сохнуть», — поделилась негативным опытом садоводства Милявская.

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Среди других плюсов обладания зарубежной недвижимостью, кроме стоимости, Лолита выделила близость к морю, солнечный климат, доброжелательность окружающих, а также транспортную доступность — ранее полет до Болгарии занимал менее трех часов. «Люди с пробками добирались непонятно куда, а я два сорок — и уже на море, и ребенок на море», — сравнила она.

Однако главным преимуществом, которое повлияло на решение певицы о покупке дачи в Болгарии, стало то, что там «нет понтов». Звезда рассказала, что ближайший магазин популярного бренда массмаркета находится в 70 километрах от ее дачи. В заключение она призналась, что по духу Болгария напоминает ей детство, проведенное в Киеве.

В ноябре стало известно, что актриса Ирина Безрукова купила загородный дом в Подмосковье.

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      Полина Кислицына
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