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01:14, 15 ноября 2023Ценности

Младшая сестра Кейт Мосс вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

Фото: Karwai Tang / WireImage / Getty Images

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс появилась в откровенном наряде на премьере фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Так, 25-летняя манекенщица выбрала для выхода в свет полупрозрачное нюдовое платье длины миди, которое облегало ее фигуру. Наряд был оформлен обнажающим часть груди декольте до талии и бахромой в верхней части изделия. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, девушка надела серебристые остроносые туфли на шпильках и зачесала назад распущенные волосы. Также она нарастила ресницы и подчеркнула губы розовой помадой.

Ранее в ноябре британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. 36-летняя знаменитость появилась на балу The Inaugural Mothers' Ball в прозрачном кружевном платье длины макси облегающего кроя, надетом поверх темного боди.

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      Карина Черных
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