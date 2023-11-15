Модель OnlyFans снялась с краской на голом теле

Британская манекенщица Деми Роуз показала обнаженное тело на новых фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 28-летняя модель OnlyFans снялась на фоне песка с золотистой краской на голом теле. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру с обнаженной грудью и ягодицами.

Свой образ звезда дополнила украшениями в виде массивного ожерелья и головного убора. Среди прочего, Роуз также надела высокие стринги, доходящие до ее плеч. «Она пришла с другой стороны солнца», — подписала она снимок.

В октябре модель OnlyFans показала тело в прозрачном платье. Девушка опубликовала кадры, на которых она позировала в прозрачном платье с кружевной отделкой и трусах-стрингах в тон.