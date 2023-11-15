Морские поставки российского угля рухнули

Kpler: морской экспорт российского угля упал на 42 % по итогам октября

По итогам октября суммарные объемы вывоза российского угля по морю сократились на 42 процента в годовом выражении и упали до 11,5 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Ключевые потребители топлива из РФ — Китай и Индия — снизили закупки на 32 и 41 процента соответственно — до 4,4 и 1,1 миллиона тонн. Резкое сокращение импорта со стороны КНР эксперты связали с большими запасами угля в стране. В случае с Индией динамика была обусловлена снижением активности на местном рынке из-за праздника Дивали 12 ноября. В целом по итогам десяти месяцев 2023 года суммарные объемы морского экспорта российского угля увеличились на два процента и составили 147 миллионов тонн, заключили в Kpler.

В начале сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler сообщал о резком наращивании импорта российского угля со стороны Турции. Так, в январе-августе эта страна закупила у России в общей сложности 14,6 миллиона тонн топлива (около 70 процентов всего турецкого импорта).

Эксперты объяснили подобную динамику скидками, предлагаемые российскими поставщиками. На этом фоне по итогам первых восьми месяцев 2023 года также увеличились объемы поставок Египту. В январе-августе суммарные объемы морского экспорта российского угля в ближневосточную страну взлетели на 60 процентов и составили 464 тысячи тонн.