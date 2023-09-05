Турция резко нарастила закупки дешевого угля из России

«Ъ»: РФ в январе-августе обеспечила 70% турецкого импорта угля из-за скидок

В январе-августе Россия стала крупнейшим поставщиком угля в Турцию — на нее пришлось около 70 процентов всего турецкого импорта, хотя годом ранее доля отечественных поставщиков составляла всего треть, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитических компаний. Резкий рост закупок связан со скидками на топливо из России, благодаря которым оно вытесняет более дорогой колумбийский уголь.

По итогам восемь месяцев Россия поставила Турции 14,6 миллиона тонн угля — на 55 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Российские поставщики угля применяют демпинг — искусственно занижают цены.

Увеличились и поставки в Египет — в январе-августе их объем прибавил 60 процентов и составил 464 тысяч тонн угля. Рост мог бы быть еще внушительнее, если бы не трудности с платежами, вызванные экономическими проблемами в Египте.

Благодаря динамике поставок в Турцию и Египет России удается компенсировать падение экспорта в Марокко — за восемь месяцев он сократился на 58 процентов, до 945 тысяч тонн. Спад обусловлен сбоями при оплате грузов и проблемами с таможенным оформлением, из-за которых местные коммунальщики предпочитают южноафриканский и колумбийский уголь.

Дисконты на российский уголь с поставкой через южные порты достигли пиковых значений в июне 2023 года — он торговался на 21-24 процента дешевле бенчмарка API 2. Если такие скидки сохранятся, российский уголь продолжит доминировать в структуре турецкого импорта, считают аналитики.

Турецкие электростанции заменяют российским углем не только более дорогое колумбийское топливо, но и газ — в том числе газ из России. Как заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» за первые восемь месяцев 2023 года составили более 10 миллиардов кубометров газа, писал «Ъ».

Это минимальный уровень с 2019 года. Годом ранее, в январе-августе 2022 года, экспорт достигал 21,5 миллиардов кубометров. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2023 года поставки российского газа в Турцию могут побить антирекорд и составить 15 миллиардов кубометров.