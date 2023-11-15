Мособлсуд оставил в силе приговор Фургалу

Мособлсуд оставил в силе 22-летний приговор экс-губернатору Сергею Фургалу

Московский областной суд оставил в силе приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, признанному виновным в лишении жизни двоих человек и одном покушении. Об этом сообщает ТАСС.

Судья не удовлетворил жалобу защиты на 22-летний приговор.

Ранее экс-глава региона просил присяжных признать его невиновным по данному делу. Однако его приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года по подозрению в покушении на бизнесмена Александра Смольского, а также лишении жизни предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Кроме него на скамье подсудимых оказались и его предполагаемые сообщники — Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.