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20:50, 15 ноября 2023Путешествия

На Ибице захотели запретить бесконтрольное пьянство туристов и проституцию

The Mirror: на Ибице и Майорке ужесточат санкции против неуправляемых туристов

Фото: Nacho Doce / Reuters

Власти Ибицы и Майорки захотели запретить бесконтрольное пьянство туристов, продажу наркотиков и развивающуюся на курортах проституцию. Об этом сообщает The Mirror.

Так, на двух Балеарских островах задумались изменить подход к неуправляемым отдыхающим, приняв соответствующие законы. Их подготовят к летнему сезону 2024 года. Одним из основных изменений станет ужесточение санкций против туристов, нарушающих правопорядок.

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Кроме того, местные туристические власти планируют разместить в Великобритании и других странах рекламу, которая, как предполагается, отпугнет буйных туристов. Также будут приняты жесткие меры против магазинов, которые продают алкоголь круглосуточно. Идею поддерживают и представители турбизнеса.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме проститутки решили провести акцию протеста из-за решения властей города изгнать пьющих туристов, устраивающих шумные вечеринки. Работницы секс-индустрии захотели вступиться за туристов, приезжающих в страну, чтобы развлечься.

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      Зарина Дзагоева
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