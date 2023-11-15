На немецком военном кладбище во Франции осквернили еврейские могилы

AFP: на немецком военном кладбище во Франции осквернили еврейские могилы

Неизвестные осквернили десять еврейских могил на немецком военном кладбище времен Первой мировой войны. Инцидент произошел в департаменте Уаза на севере Франции. Об этом сообщает AFP, передает ТАСС.

Отмечается, что на кладбище находятся 1903 христианских и еврейских захоронения. Там покоятся солдаты, сражавшиеся на стороне Германии во время Первой мировой войны.

По данным агентства, прокуроры заявили, что расследуют расистские или религиозные мотивы действий злоумышленников. Префект региона Уаза Катрин Сеген назвала порчу надгробий «презренной».

31 октября в 14-м округе Парижа на жилые дома и офисные здания были нанесены краской звезды Давида, что совпало с всплеском антисемитизма в стране. Создание подобного рода изображений привело к скандалу и задержаниям. Позже аналогичные инциденты произошли в пригородах французской столицы.

Ранее в США неизвестные осквернили еврейское кладбище. Уточняется, что вандалы нарисовали свастику красной краской из баллончика на нескольких памятниках.