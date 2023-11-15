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19:03, 15 ноября 2023Путешествия

На популярном курорте Азии начнут борьбу с легальной марихуаной

Bloomberg: власти Таиланда начнут борьбу с легальной марихуаной

Фото: Unsplash

Власти Таиланда начнут борьбу с зарождающейся индустрией каннабиса после того, как в стране открылись тысячи магазинов по продаже товаров из конопли. Подробностями делится агентство Bloomberg.

По данным источника, правительство популярного курорта Азии намерено ограничить использование марихуаны в рекреационных целях. Комплекс мер будет включать новые протоколы выращивания дурманящего растения и уголовные наказания за нарушение норм. Предположительно, законопроект представят на обсуждение кабинету министров в декабре.

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Как пишет издание, в июне 2022 года Таиланд стал первой азиатской страной, которая декриминализовала каннабис. С того времени в стране открылось более шести тысяч легальных точек по его продаже. Теперь власти опасаются, что снятие запрета с марихуаны может привести к формированию зависимости у местных жителей.

Ранее голый российский турист напал на прохожих в Паттайе. При задержании 23-летний турист оказал сопротивление. Его доставили в местную больницу, где он продолжил угрожать правоохранителям и медицинскому персоналу. У нарушителя взяли анализ крови на наличие запрещенных веществ.

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      Мария Борисова
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