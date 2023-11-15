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10:30, 16 ноября 2023Забота о себе

Названы признаки ослабленного иммунитета

Фото: Unsplash

Хроническая усталость, частые простудные заболевания и различные инфекции являются признаками ослабленного иммунитета, считает профессор биомедицины в Университете Центрального Ланкашира (Великобритания) Питер Абель. Его мнение, а также слова других специалистов цитирует издание Daily Mirror.

По словам Абеля, об ослаблении защитной функции организма можно говорить, если человек болеет респираторными или вирусными заболеваниями чаще двух-четырех раз в год. Также проблемы с иммунитетом выдают хронические симптомы простуды. «Одна из возможных причин такого состояния заключается в том, что организм не вырабатывает достаточно лимфоцитов, которые производят антитела для борьбы с вирусными инфекциями», — объяснил Абель.

В свою очередь, диетолог Сьюзи Перри добавила, что при ослабленном иммунитете к вирусным заболеваниям часто добавляются бактериальные инфекции, которые могут поражать десны, мочевыводящие пути, желудочно-кишечный тракт и другие органы. Другими распространенными симптомами этой проблемы она назвала хроническую усталость и плохо заживающие травмы.

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В заключение терапевт Надя Хасан объяснила, что сбои в иммунной системе могут быть спровоцированы некоторыми хроническими и острыми заболеваниями, продолжительным стрессом и дефицитом витамина B12, фолиевой кислоты или цинка.

Ранее диетолог Елена Свиридова рассказала, как избавиться от авитаминоза в холодное время года. Для поддержания баланса микроэлементов в организме она призвала добавить в рацион рыбий жир, сельдь, лосось, тунец, яичные желтки, которые содержат витамины D и C.

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      Екатерина Улитина
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