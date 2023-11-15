В России спрогнозировали падение цен на недвижимость

Эксперт по недвижимости Аверс спрогнозировала снижение цен на жилье в январе

Цены на недвижимость в России будут расти до конца 2023 года, однако в 2024 году возможно падение, полагает руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс. Прогнозом она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Грядущее увеличение стоимости обусловлено тем, что традиционно ноябрь и декабрь — месяцы, когда на рынке недвижимости происходит наибольшее количество сделок, отметила эксперт. По ее словам, люди стремятся до конца года реализовать свои накопления, премии и заработанные деньги, зафиксировав их в недвижимости.

«Спрос будет расти, тем более, сохранились льготные ипотеки. И те, кто еще не успел купить недвижимость на фоне новостей о повышении ставок, торопятся купить все подряд», — добавила Аверс.

На вторичном рынке ставки по ранее одобренным ипотекам будут действовать примерно до января, сказала собеседница «Ленты.ру». Пока они действуют, будет спрос, и цены будут расти, убеждена она.

В январе спрос снизится, на рынке наступит затишье, цены пойдут вниз Ксения Аверс эксперт по недвижимости

Эксперт также предположила, что падение активности на рынке недвижимости можно наблюдать и весной. И вслед за спросом, скорее всего, упадут и цены на недвижимость.

Снижение стоимости жилья на вторичном рынке в России в 2024 году предсказывал и директор направления «Вторичный рынок» агентства «Инком-недвижимость» Сергей Шлома.

А директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев ранее пришел к выводу, что цены на готовые квартиры в России начали снижаться впервые с декабря 2022 года.