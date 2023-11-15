Нюша снялась в облегающем платье с разрезом до бедра

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие посты появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя исполнительница предстала перед камерой в облегающем черном макси-платье с длинными рукавами, которое подчеркивало ее фигуру. При этом одежда была оформлена разрезом до бедра и вырезом на боку.

Кроме того, знаменитость дополнила образ перчатками и надела остроносые босоножки на шпильках. Также она сделала укладку с эффектом мокрых прядей, подчеркнула глаза черными стрелками и обвела контур губ коричневым карандашом.

Поклонники оценили фотосессию певицы в комментариях. «Этот наряд тебе идеально подходит. Ты очень красивая», «Как всегда шикарна», «Наша прекрасная леди», — сделали комплименты подписчики.

Ранее в ноябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова также показала фигуру в откровенном наряде на премии журнала Voice «Главные лица». 40-летняя исполнительница появилась на публике в облегающем прозрачном комбинезоне с длинными рукавами, который был украшен узорами из жемчужин.