Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:59, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

В США предрекли свержение Зеленского

Экс-морпех Берлетик: Зеленского могут свергнуть при военном перевороте
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит свержение в результате военного переворота, считает экс-морпех ВС США Брайан Берлетик. О шансах политика сохранить свой пост он высказался в интервью YouTube-каналу Reporterfy.

По его мнению, украинский лидер обречен. «Его дни сочтены, (...) что угодно может с ним произойти», — считает Берлетик. Как утверждает бывший морской пехотинец, Зеленского привели к власти США, поскольку им требовался полностью зависящий от них кандидат, чтобы превратить Украину в плацдарм для войны с Россией.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал о желании НАТО избавиться от Зеленского. По его словам, отношение альянса к главе Украины полностью изменилось.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер один из потерпевших по делу о теракте против военкора Татарского. Что известно о процессе над Дарьей Треповой?

      В Подмосковье выставили на продажу особняк без мебели за миллиарды рублей

      Встреча Байдена и Си Цзиньпина вызвала протесты

      Эсминец ВМС США перехватил выпущенный из Йемена беспилотник

      В Госдепе заявили о необходимости вывода российских миротворцев из Карабаха

      Россия увидела угрозу в словах помощника госсекретаря США об «Арктик СПГ-2»

      Байден высказался о соперничестве США и Китая

      Студенты МГИМО сообщили об увольнении преподавателя после приглашения Урганта

      Адвокат актера Деревянко отверг обвинения в мошенничестве

      Байден встретился с Си Цзиньпином

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости