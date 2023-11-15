Экс-морпех Берлетик: Зеленского могут свергнуть при военном перевороте

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит свержение в результате военного переворота, считает экс-морпех ВС США Брайан Берлетик. О шансах политика сохранить свой пост он высказался в интервью YouTube-каналу Reporterfy.

По его мнению, украинский лидер обречен. «Его дни сочтены, (...) что угодно может с ним произойти», — считает Берлетик. Как утверждает бывший морской пехотинец, Зеленского привели к власти США, поскольку им требовался полностью зависящий от них кандидат, чтобы превратить Украину в плацдарм для войны с Россией.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал о желании НАТО избавиться от Зеленского. По его словам, отношение альянса к главе Украины полностью изменилось.