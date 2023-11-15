Петербуржец взял в заложники шестилетнюю дочь

В Петербурге россиянин взял в заложники шестилетнюю дочь

В Санкт-Петербурге россиянин взял в заложники шестилетнюю дочь. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, ЧП произошло в многоквартирном доме на Серебристом бульваре. На место прибыла мать ребенка и сотрудники полиции. Пока команды на штурм не поступило, полицейские находятся снаружи. Мужчина состоит на контроле в психоневрологическом диспансере.

19 октября в Екатеринбурге мужчина взял в заложники двухлетнюю племянницу и угрожал расправой.