За окраиной галактики обнаружили загадочный фосфор

Nature: на краю Млечного Пути обнаружили фосфор неизвестного происхождения

Ученые Университета Аризоны обнаружили фосфор загадочного происхождения за окраиной галактики Млечный Путь. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Предыдущие исследования показали, что фосфор существует в окрестностях Солнца и в других внутренних областях галактики, но этот элемент до сих пор не наблюдался во внешних ее частях. Показано, что фосфор образуется, когда атомы кремния в звездах связываются с нейтронами, что также объясняло, почему этот элемент не встречался вдали от звезд.

Астрономы изучили химический состав газового облака WB89-621, которое расположено недалеко от внешних краев Млечного Пути. Они заметили линии во вращательном спектре облака, которые указывали на присутствие фосфора. Поскольку во внешних регионах не присутствуют сверхновые, ученые предполагают, что существует другой, пока неизвестный источник химического вещества.

Были отвергнуты два возможных сценария. Один из них заключается в том, что материал сверхновых перемещается во внешние области за счет окологалактических эффектов, порождая так называемые галактические фонтаны. Однако сформированные таким образом облака не встречаются в Млечном Пути на слишком больших расстояниях от центра (около 22,6 килопарсек или 73 тысячи световых лет).

Другой возможностью мог бы быть вклад внегалактического источника, например Магеллановы Облака. Однако это также неправдоподобно, поскольку такие источники редко содержат достаточное количество тяжелых элементов, необходимых для синтеза фосфора. Поэтому для выявления источника потребуются дальнейшие исследования.