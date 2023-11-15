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15:54, 15 ноября 2023Россия

Подожженного старшеклассниками 13-летнего россиянина выставили из магазина

«360»: на Урале подожженного старшеклассниками школьника выставили из магазина

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге 13-летнему школьнику, которого подожгли двое старшеклассников, отказали в помощи сотрудники магазина и выставили его за дверь. Об этом рассказала мать пострадавшего мальчика телеканалу «360».

Россиянка отметила, что мимо объятого огнем мальчика не прошла супружеская пара. Уральцы вызвали к месту бригаду врачей.

«Жизнь ребенка висела на волоске, его два раза спустили с того света. (...) Реанимация, низкий поклон, я готова им руки целовать за то, что они две жизни сохранили — моего ребенка и мою», — поделилась мать школьника.

Женщина пояснила, что уголовное дело по факту намеренного поджога так и не возбудили. Пострадавший ребенок рассказал ей, что в момент инцидента на улице было много людей.

Одного из обидчиков ее сына забрали сотрудники патрульно-постовой службы. Екатеринбурженка допустила, что мать старшеклассника уговорила работников скорой помощи не вызывать полицию.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге старшеклассники облили бензином и подожгли 13-летнего мальчика.

Мать россиянина поведала, что ребята даже не попытались помочь ребенку, а просто стояли и наблюдали за его муками. Она подчеркнула, что сын после случившегося пробыл в больнице 66 дней. Там он перенес операцию по пересадке кожи и научился заново ходить.

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      Анна Щербакова
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