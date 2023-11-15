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09:26, 15 ноября 2023Россия

13-летний россиянин стал инвалидом после прогулки со старшеклассниками

Ura.ru: в Екатеринбурге старшеклассники облили бензином и подожгли 13-летнего

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге двое старшеклассников облили бензином и подожгли 13-летнего мальчика. Мать школьника в беседе с Ura.ru пояснила, что после прогулки с товарищами ее сын стал инвалидом.

Россиянка отметила, что в августе ее ребенок отправился с двумя друзьями кататься на мотобайке. В день происшествия, по данным женщины, мальчики купили пятилитровую бутылку с бензином для того, чтобы заправить транспортное средство.

Сын екатеринбурженки держал в руках бутылку с жидкостью, когда друг со всей силой толкнул его.

«Естественно, бензин пролился на него. И вместо того, чтобы извиниться и помочь добраться сыну до дома, второй "друг" поднес к ребенку зажигалку и поджег его. Сын вспыхнул в одно мгновение», — пояснила мать.

Она отметила, что ребята даже не попытались помочь мальчику, а просто стояли и наблюдали за его муками. Жительница Урала подчеркнула, что сын после случившегося пробыл в больнице 66 дней. Там он перенес операцию по пересадке кожи и научился заново ходить.

Его обидчиков пока никак не наказали. Женщина почти сразу же написала заявление в полицию, но с тех пор никаких изменений не было.

«Мальчики, которые подожгли моего сына, продолжают жить обычной жизнью. Они гуляют, учатся, бегают и играют, пока мой сын ночами не спит, еле ходит и практически ничего не ест. Я боюсь, что никого так и не накажут», — посетовала россиянка.

В отделе полиции, куда обращалась женщина, корреспонденту Ura.ru никто не ответил.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после эксперимента с бутылкой и петардой.

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      Анна Щербакова
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