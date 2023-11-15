Раненный в результате теракта против военкора Татарского россиянин ушел из жизни

Во время суда над Треповой сообщили о смерти одного из пострадавших при теракте

Один из потерпевших по делу о теракте в петербургском кафе против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) ушел из жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова судьи Тимура Жидкова на первом заседании 1-го Западного окружного военного суда.

В зале суда не уточнили, связан ли уход из жизни потерпевшего со взрывом. Из-за инцидента письменные показания потерпевшего не могут быть оглашены вместе с показаниями других лиц, не явившихся на процесс, сообщил судья.

Теракт по указанию украинских кураторов против военкора был совершен 2 апреля в одном из кафе Петербурга. По версии следствия, обвиняемую Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снабдили поддельным водительским удостоверением на имя реально существующей студентки и отправили на встречу с Татарским со статуэткой, начиненной взрывчаткой. В результате взрыва корреспондент не выжил, а еще 52 человека получили ранения.

Ранее в зале суда Трепова частично признала свою вину по делу.