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19:03, 15 ноября 2023Силовые структуры

Раненный в результате теракта против военкора Татарского россиянин ушел из жизни

Во время суда над Треповой сообщили о смерти одного из пострадавших при теракте

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Один из потерпевших по делу о теракте в петербургском кафе против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) ушел из жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова судьи Тимура Жидкова на первом заседании 1-го Западного окружного военного суда.

В зале суда не уточнили, связан ли уход из жизни потерпевшего со взрывом. Из-за инцидента письменные показания потерпевшего не могут быть оглашены вместе с показаниями других лиц, не явившихся на процесс, сообщил судья.

Теракт по указанию украинских кураторов против военкора был совершен 2 апреля в одном из кафе Петербурга. По версии следствия, обвиняемую Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снабдили поддельным водительским удостоверением на имя реально существующей студентки и отправили на встречу с Татарским со статуэткой, начиненной взрывчаткой. В результате взрыва корреспондент не выжил, а еще 52 человека получили ранения.

Ранее в зале суда Трепова частично признала свою вину по делу.

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