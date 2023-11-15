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16:17, 15 ноября 2023Ценности

Раскрыты простые способы добиться идеальной фигуры без спортзала

Фото: enjoysun24 / Shutterstock / Fotodom

Редакторы Best Life совместно с экспертами в области фитнеса раскрыли простые способы добиться идеальной фигуры без спортзала. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь специалисты посоветовали определиться с целью, например, похудеть или нарастить мышечную массу. После этого необходимо взять на себя обязательство регулярно заниматься и не пропускать тренировки, а также составить план питания. «Чтобы накачаться, не обязательно ходить в тренажерный зал. Потеря жира на самом деле зависит от количества потребляемых вами калорий, а также от их расхода», — объяснила фитнес-тренер Анна Кайзер.

Вдобавок собеседники издания рекомендовали приобрести домашний спортивный инвентарь, состоящий из гантелей и штанги. Инструктор по бегу Дэниел МакКенн отмечает, что также можно присмотреться к упражнениям с собственным весом. «Вместо тяжелых гантелей добавьте берпи и отжимания», — предложил он.

В заключение физиотерапевт Саманта Харт настоятельно призвала не забывать о пеших прогулках один-два раза в неделю. Кроме того, врач подчеркнула важность качественного сна и оптимального потребления воды.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Тейлор Грассо раскрыла главные причины набора веса на выходных. По словам врача, такая проблема может возникнуть из-за пищи с высоким содержанием натрия, что приводит к задержке жидкости в организме и вздутию живота.

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      Мария Винар
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