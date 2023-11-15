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12:21, 15 ноября 2023Ценности

Раскрыты способы избавиться от жирных волос навсегда

Фото: Taisiia Stupak / Unsplash

Дерматолог Хейли Гольдбах и стилист-парикмахер Уоррен Трикоми раскрыли способы избавиться от жирных волос навсегда. Соответствующий материал появился на сайте издания Real Simple.

Специалисты посоветовали пересмотреть домашний уход. По словам Трикоми, больше всего в борьбе с жирностью прядей подойдут увлажняющие косметические средства. В то же время он предостерег от применения продуктов, усиливающих блеск волос. Вдобавок Трикоми призвал тщательно промывать кожу головы шампунем, а кондиционер наносить только на концы.

Кроме того, эксперты порекомендовали расчесываться ежедневно и использовать в процессе рачесывания фен. Гольдбах отмечает, что это поможет лучше перераспределить натуральные масла с кожи головы, предотвратив тем самым быстрое появление жирности.

В августе дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова раскрыла россиянкам правильный способ мытья жирных волос. В первую очередь следует подобрать соответствующий уход, ориентируясь на состояние корней, а не кончиков. Также предпочтительно удалять загрязнения с волос данного типа утром и дважды намыливать голову, предварительно вспенив шампунь в руках, отметила эксперт.

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      Мария Винар
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