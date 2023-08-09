Россиянкам раскрыли правильный способ мытья жирных волос

Врач Серебрякова: жирные волосы следует мыть утром, дважды намыливая голову

Дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова раскрыла россиянкам правильный способ мытья жирных волос. Ее комментарии публикует «Спорт-Экспресс».

В первую очередь следует подобрать соответствующий уход, ориентируясь на состояние корней, а не кончиков. Кроме того, предпочтительно удалять загрязнения с волос данного типа утром и дважды намыливать голову, предварительно вспенив шампунь в руках, отметила эксперт.

«Первое мытье удаляет грязь, остатки средств для стайлинга, сухого шампуня. На первом этапе происходит растворение жира, особенно актуальное для людей с жирным типом волос. Второе же мытье дает то самое чувство и вид чистых волос», — пояснила врач.

Также специалистка порекомендовала наносить кондиционер только на кончики прядей и один-два раза в неделю выполнять пилинг кожи головы. Указанная процедура поможет избавиться от излишков себума и отмерших клеток и улучшить кровообращение.

Ранее в августе Стилистка Елена Метлина назвала россиянкам самые модные окрашивания волос на осень и зиму 2023 года. По словам эксперта, в наступающем сезоне актуальной станет такая техника, как плавная растяжка по длине от темных корней к светлым концам. Кроме того, популярным окажется контуринг, подразумевающий окрашивание прядей у лица в различные оттенки.