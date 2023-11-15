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08:26, 15 ноября 2023Мир

Разочарование США в Израиле объяснили

Bloomberg: разочарование США в Израиле выросло из-за гражданских потерь в Газе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Разочарование США в Израиле выросло из-за гражданских потерь в секторе Газа, объяснили представители Белого дома. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что призывы американской администрации остаются без внимания, что усиливает раскол между союзниками. По словам источников агентства, власти США ведут все более сложные разговоры со своими израильскими коллегами, поскольку Вашингтон пытается придать конфликту определенную форму, а Израиль это игнорирует.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до сих пор игнорировал обеспокоенность США по поводу американцев, остающихся в заложниках в секторе Газа, и сотен американцев палестинского происхождения, которые не могут покинуть территорию, сказано в материале. При этом Белый дом продолжает удовлетворять запросы Израиля на оружие и пока не угрожает никакими последствиями своему ключевому партнеру в регионе.

Кроме того, администрация США также подвергается растущему давлению со стороны арабских союзников, которые утверждают, что американские власти дали израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху зеленый свет на дальнейшие действия.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США прокомментировал данные о начале точечной операции Израиля в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа». По его словам, Вашингтон не поддерживает нанесение ударов по больнице.

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      Виктория Кондратьева
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