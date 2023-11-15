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07:59, 15 ноября 2023Среда обитания

Жителям двух российских регионов предрекли редчайшие погодные аномалии

Вильфанд предрек редчайшие температурные аномалии в Красноярском крае и Якутии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сильные отклонения температуры воздуха от нормы ожидаются в ближайшие дни в Красноярском крае и Якутии. О погодных аномалиях жителей двух российских регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«Почти на всей территории страны будут положительные аномалии. Но есть регионы, где аномалии просто редчайшие, — Красноярский край и Якутия», — заявил синоптик. Температурные показатели в этих локациях будут на 16-20 градусов выше климатической нормы, отметил метеоролог.

Так, в Туруханском районе Красноярского края воздух днем прогреется до нуля градусов Цельсия, а в Якутске средняя температура с 15 до 19 ноября будет на уровне минус 8-12 градусов Цельсия. Вильфанд пояснил, что это очень тепло для ноября в этих регионах.

Синоптик добавил, что температура значительно выше нормы ожидается также в регионах Урала и юга Западной Сибири. В ближайшие три дня погода там может быть на 8–12 градусов теплее, чем обычно.

Ранее метеоролог Александр Ильин спрогнозировал, что к концу недели в Москву придет мороз и снег. Положительная температура при этом будет держаться до четверга, 16 ноября.

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      Нина Ташевская
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