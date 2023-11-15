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23:08, 15 ноября 2023Мир

Россия увидела угрозу в словах помощника госсекретаря США об «Арктик СПГ-2»

Захарова: слова Пайатта доказывают причастность США к подрыву «Северных потоков»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Cлова помощника госсекретаря США Джеффри Пайатта об усилиях Вашингтона по остановке проекта РФ «Арктик СПГ-2» отчасти доказывают причастность Запада и Соединенных Штатов к подрывам «Северных потоков». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут «Известия».

Дипломат отметила, что до взрывов обоих газопроводов подобные заявления звучали со стороны Белого дома и Госдепартамента США. Она подчеркнула, что теперь появляются угрозы в отношении очередных инфраструктурных проектов.

Ранее Джеффри Пайатт заявил о намерении США «задушить» и прекратить функционирование крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Пайатт добавил, что работа, которую ведет координатор санкций американского внешнеполитического ведомства во взаимодействии с Управлением контроля за иностранными активами (OFAC), заключается в «закручивании гаек».

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      Марина Совина
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