Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение до 16 ноября из-за непогоды

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 ноября из-за непогоды. О надвигающейся на полуостров опасности россиян предупредили в республиканском управлении МЧС.

По данным ведомства, днем 15-го и ночью 16 ноября в Крыму пройдут дожди, местами очень сильные. Они будут сопровождаться ветром до 15-20 метров в секунду. Также в течение двух суток в реках и других водоемах полуострова возможен подъем уровня воды на 30-80 сантиметров, хотя опасных отметок она не достигнет.

В МЧС предупредили, что из-за стихии возможны подтопления территорий. Там также не исключили вероятность происшествий в акваториях Азовского и Черного морей.

Спасатели порекомендовали жителям и туристам отказаться от путешествий в горах, выходов в море и внутренние водоемы, дикого отдыха с палатками.

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за снегопада задержали более 20 рейсов. В воздушной гавани образовалась очередь из самолетов, которые должны были пройти противообледенительную обработку, и пассажиры были вынуждены ждать отправлений несколько часов.

