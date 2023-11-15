Россиян задержали за аферу на 127 миллионов рублей при строительстве больницы

В Архангельске задержали троих подозреваемых в афере на 127 миллионов рублей

В Архангельске правоохранители задержали троих подозреваемых в афере на 127 миллионов рублей при строительстве больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Задержанными оказались двое руководителей коммерческой фирмы и бывший сотрудник контролирующей организации. В отношении них возбудили дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). У подозреваемых прошли обыски, во время которых у них изъяли некоторые документы.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году был подписан госконтракт на более чем 2,5 миллиарда рублей, согласно которому нужно было построить один из корпусов больницы. По версии следствия, подозреваемые заключили дополнительные соглашения в интересах подконтрольных организаций, в результате чего бюджет Архангельской области потерял более 127 миллионов рублей из-за необоснованно увеличенных расходов.

Ранее в Забайкалье следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника и главного инспектора отдела выплат филиала краевого центра социальной защиты населения, которых подозревают в похищении более 12 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту «Демография».