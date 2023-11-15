Россиянин опубликовал видео своего распятия на кресте и попал под следствие

ФСБ: ростовчанин выложил видео своего распятия на кресте и попал под статью

В Ростовской области возбудили дело в отношении 34-летнего жителя Волгодонска, оскорбившего, по мнению силовиков, религиозные чувства верующих христианских конфессий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина выложил в социальной сети видеоматериалы, иллюстрирующие в насмешливой форме свое распятие на кресте. При этом он осознавал, что в христианстве крест — это религиозный символ и объект почитания.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповедания») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге арестовали хулигана, заявившего, что христиане живут за счет кавказцев.