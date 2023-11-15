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09:06, 15 ноября 2023Силовые структуры

Ранее судимый россиянин поджигал жилые дома из-за «внутреннего голоса»

В Канске задержали поджигающего дома из-за «внутреннего голоса» судимого мужчину

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В двух подъездах Канска с разницей в несколько дней неизвестный поджег деревянный пол и часть лестницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Красноярскому краю.

В одном из подъездов огонь также повредил дверь квартиры. Пожар не причинил серьезного ущерба лишь благодаря бдительности жильцов, подчеркнули в ведомстве.

Полиции удалось задержать поджигателя. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 30 и 167 («Покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Задержанный заключен под стражу.

Поджигатель рассказал, что пошел на преступление из-за внутреннего голоса. По этой причине, выходя на улицу вечером, он брал с собой бутылку с бензином. В определенный момент голос указывал ему, в подъезд какого дома нужно забросить бутылку.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 38-летнего рабочего завода по подозрению в серийных поджогах. Он сжег две полицейские машины и склад Росгвардии.

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      Варвара Митина
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