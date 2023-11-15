Россиянина приговорили к 18 годам колонии за развод детей на интимные фото

В Тюмени суд приговорил к 18 годам мужчину за получение интимных фото детей

В Тюмени суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 22-летнего Матвея из Свердловской области за развод детей на интимные фотографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Осужденный после задержания сразу же во всем сознался.

По версии следствия, с февраля по апрель 2021 года молодой человек знакомился с девочками в возрасте от 8 до 12 лет, начинал с ними переписку, представляясь 14-летним мальчиком, и просил их сфотографировать интимные части тел, а потом прислать ему изображения. В ответ он отправлял порнографические фотографии из интернета.

Матвей рассказал, что ему нравилось рассматривать полученные фото. При этом он не помнит точного количества девочек по переписке. Следствию известно о шести несовершеннолетних из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к трем годам лишения свободы 22-летнего Георгия Толоконникова за развратную переписку с 12-летней девочкой. Толоконников работал звукорежиссером в школе.