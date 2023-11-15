Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:35, 15 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к 18 годам колонии за развод детей на интимные фото

В Тюмени суд приговорил к 18 годам мужчину за получение интимных фото детей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Тюмени суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 22-летнего Матвея из Свердловской области за развод детей на интимные фотографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Осужденный после задержания сразу же во всем сознался.

По версии следствия, с февраля по апрель 2021 года молодой человек знакомился с девочками в возрасте от 8 до 12 лет, начинал с ними переписку, представляясь 14-летним мальчиком, и просил их сфотографировать интимные части тел, а потом прислать ему изображения. В ответ он отправлял порнографические фотографии из интернета.

Матвей рассказал, что ему нравилось рассматривать полученные фото. При этом он не помнит точного количества девочек по переписке. Следствию известно о шести несовершеннолетних из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к трем годам лишения свободы 22-летнего Георгия Толоконникова за развратную переписку с 12-летней девочкой. Толоконников работал звукорежиссером в школе.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские дипломаты призвали помочь брошенной в Мексике 73-летней россиянке. Почему сын с женой-украинкой оставили ее?

      Раскрыты строгие противопоказания для употребления кофе

      На Украине мужчину отправили на фронт после дезертирства и условного срока

      Россиянам назвали лучшую ночь для наблюдения за метеорным потоком Леониды

      Жена известного российского блогера погибла в ДТП

      Экс-премьер Украины назвал вероятной смену режима в Киеве после ухода Байдена

      В США рассказали о провале политики Байдена по денуклеаризации КНДР

      Раскрыта причина смерти сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина

      Снежный апокалипсис в российском городе показали на видео

      На МКАД грузовик насмерть сбил человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости