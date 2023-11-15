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07:26, 15 ноября 2023Россия

Россиянка выпрыгнула из окна квартиры ради спасения от избивающих ее женщин

В Свердловской области женщина выпрыгнула с балкона ради спасения от избиения

Фото: Pixabay

В Карпинске Свердловской области 47-летняя женщина выпрыгнула из квартиры на третьем этаже, чтобы спастись от обидчиц, которые ее избивали. Об этом сообщил Е1.ru племянник пострадавшей.

Его родственницу Ларису заманила в квартиру подруга ее бывшего гражданского мужа. Когда дверь закрылась, выяснилось, что в помещении также находится сестра бывшего гражданского мужа. Две женщины начали избивать Ларису.

«После часа издевательств одна из женщин достала нож и пообещала расправиться с Ларисой. Единственный выход выжить для тети был — выпрыгнуть. Сейчас ей несколько месяцев придется лежать прикованной к постели и ходить под себя», — рассказал племянник пострадавшей.

Чтобы спастись, женщина выпрыгнула с балкона третьего этажа. Она полчаса пролежала на снегу перед тем, как ее увезли на скорой. Россиянка находится в тяжелом состоянии в больнице. У нее диагностировали перелом бедра, локтей, стопы и сотрясение мозга.

Пострадавшая работала продавцом, ее племянник охарактеризовал как неконфликтного человека. Сама женщина, которая выпрыгнула из окна, подчеркнула, что угрозы от сестры ее бывшего сожителя она начала получать давно. В запертой на ключ квартире у нее отобрали телефон. Одна женщина била ее, другая — закрывала рот.

Ранее в Тынде Амурской области сверстницы заперли восьмиклассницу в комнате из-за парня, после чего школьница решила спастись через окно

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      Анастасия Шейкина
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