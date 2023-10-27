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08:07, 27 октября 2023Россия

В России школьница попала в плен к сверстницам из-за парня и спаслась через окно

В Тынде подросток попала в плен к сверстницам из-за парня и спаслась через окно

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Тынде Амурской области сверстницы заперли восьмиклассницу в комнате из-за парня, после чего школьница решила спастись через окно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предварительно, три школьницы в возрасте от 16 до 18 лет под предлогом «вписки» позвали 14-летнюю восьмиклассницу в квартиру. Сначала подростки делали вид, что развлекались, однако затем три девушки начали предъявлять претензии младшей школьнице. Им не понравилось то, что один из знакомых парней засматривается на восьмиклассницу.

Сверстницы запугали девочку и насильно затолкнули ее в комнату — она буквально попала в плен и просидела там около трех часов. Школьница решилась на побег. Так как девочка занималась скалолазанием, она хотела спуститься с третьего этажа по стене. Когда у нее это не получилось, она решила выпрыгнуть из окна.

Пострадавшую госпитализировали, врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы организованной группой.

Ранее в Магнитогорске Челябинской области странная привычка мужчины помогла соседям выяснить, что в его квартире в плену находятся женщина с ребенком. Жители дома, где злоумышленник держал свою гражданскую жену с ребенком в квартире, стали замечать в кабине лифта мочу и кал, а также пакеты с мусором.

Похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами «я в аду» и попросила о помощи. Впоследствии женщину нашли.

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      Анастасия Шейкина
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