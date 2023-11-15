Российские войска поразили зенитную станцию С-300 в зоне спецоперации

Минобороны России отчиталось о поражении станции ЗРК С-300 в зоне спецоперации

Российские войска уничтожили станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в зоне проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Об этм журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, всего оперативно-тактическая и армейская авиация, а также беспилотники и артиллерия нанесли поражение живой силе и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 145 районах.

Помимо ЗРК российские войска поразили три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республики.