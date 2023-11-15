Раскрыта причина смерти сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина

StarHit: сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин умер из-за тяжелой болезни

Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни из-за тяжелой болезни. Об этом сообщает StarHit.

По словам инсайдера, причиной также стала депрессия музыканта. При этом KP.RU сообщает, что сын Шаталина отрицал депрессию у отца.

О смерти экс-гитарист и одного из основателей российской рок-группы «Алиса» стало известно 14 ноября. «Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — говорилось в сообщении на странице музыкального коллектива в соцсетях.