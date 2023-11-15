Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:09, 15 ноября 2023Культура

Раскрыта причина смерти сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина

StarHit: сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин умер из-за тяжелой болезни

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни из-за тяжелой болезни. Об этом сообщает StarHit.

По словам инсайдера, причиной также стала депрессия музыканта. При этом KP.RU сообщает, что сын Шаталина отрицал депрессию у отца.

О смерти экс-гитарист и одного из основателей российской рок-группы «Алиса» стало известно 14 ноября. «Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — говорилось в сообщении на странице музыкального коллектива в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские дипломаты призвали помочь брошенной в Мексике 73-летней россиянке. Почему сын с женой-украинкой оставили ее?

      Раскрыты строгие противопоказания для употребления кофе

      На Украине мужчину отправили на фронт после дезертирства и условного срока

      Россиянам назвали лучшую ночь для наблюдения за метеорным потоком Леониды

      Жена известного российского блогера погибла в ДТП

      Экс-премьер Украины назвал вероятной смену режима в Киеве после ухода Байдена

      В США рассказали о провале политики Байдена по денуклеаризации КНДР

      Раскрыта причина смерти сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина

      Снежный апокалипсис в российском городе показали на видео

      На МКАД грузовик насмерть сбил человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости