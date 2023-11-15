Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:59, 15 ноября 2023Мир

Си Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США и Китая

Си Цзиньпин: возможный конфликт с США повлечет за собой невыносимые последствия
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Wang Ye/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что возможный конфликт США и Китая повлечет за собой невыносимые последствия. Слова китайского лидера передает NBC News.

По его мнению, мир достаточно велик, чтобы успеха достигли обе страны. Он добавил, что ни одна из сторон не сможет перестроить другую.

Эти словам прозвучали во время встречи Си Цзиньпин с президентом США Джо Байденом в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

По информации американского издания Politico, Байден хочет «жесткого разговора» с председателем Си о связах Китая с Ираном и его роли в конфликте на Украине.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пленный солдат ВСУ отказался от обмена ради жизни в России

      Очередная база США в Сирии подверглась обстрелу

      Рита Ора пришла на премьеру фильма в платье на голое тело

      Небензя обвинил США в саботировании выработки документа по Газе

      ХАМАС опровергло информацию о просьбе Ирана не призывать к войне с Израилем

      МИД Турции обвинил руководство Израиля в клевете

      Взаимодействие с инсектицидами снизило качество спермы

      Известный режиссер сравнил москвичей с жителями Дальнего Востока

      Экс-депутата Рады Фарион уволили из львовского университета

      Ушел из жизни экс-участник групп «Би-2» и «Дюна»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости