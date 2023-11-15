Си Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США и Китая

Си Цзиньпин: возможный конфликт с США повлечет за собой невыносимые последствия

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что возможный конфликт США и Китая повлечет за собой невыносимые последствия. Слова китайского лидера передает NBC News.

По его мнению, мир достаточно велик, чтобы успеха достигли обе страны. Он добавил, что ни одна из сторон не сможет перестроить другую.

Эти словам прозвучали во время встречи Си Цзиньпин с президентом США Джо Байденом в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

По информации американского издания Politico, Байден хочет «жесткого разговора» с председателем Си о связах Китая с Ираном и его роли в конфликте на Украине.