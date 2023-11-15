Си Цзиньпин выразил уверенность в светлом будущем отношений между США и Китаем

Си Цзиньпин выразил уверенность в светлом будущем отношений между США и Китаем

Встреча делегаций США и Китая во главе с Джо Байденом и Си Цзиньпином. Фото: Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с Джо Байденом выразил уверенность в светлом будущем отношений между США и Китаем. Об этом сообщает «Синьхуа».

По его словам, две страны сильно отличаются друг от друга, но при этом должны найти возможность для мирного сосуществования.

Также Си Цзиньпин считает, что США должны отменить односторонние санкции против Пекина. Кроме того, китайский лидер уверен, что конфронтация между странами будет иметь катастрофический характер для всего мира.

Встреча председателя КНР и президента США прошла во время саммита АТЭС в Сан-Франциско. Двусторонние переговоры продолжались около двух часов, стороны, в частности, смогли договориться о возобновлении военных контактов на высоком уровне.