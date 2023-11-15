Стал известен файткард турнира TOP DOG 25

Стал известен полный файткард турнира по боям на голых кулаках TOP DOG 25, который состоится в Уфе 18 ноября. Состав участников указан в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В главном бою, на кону в котором будет стоять титул чемпиона, подерутся Наим «Самурай» Давудов и Серж «Баварский снайпер» Михель. Это будет их реванш — в первом поединке, состоявшемся в Москве 23 июня, Михель нокаутировал Давудова в пятом раунде.

Во втором по значимости бою бывший чемпион лиги Hardcore Ильнар «Хантер» Ишимбаев встретится с экс-бойцом лиги М-1 Магомедом «Черной коброй» Магомедовым. Оба поединка пройдут в весовой категории до 85 килограммов.

Другие пары выглядят следующим образом:

Ярослав Carpinen Чебачев -— Наиль «Гвоздь» Ишкиняев (70 кг)

Роналдо Губиянов — Шахабидин «Узбекский Левша» Егамов (64 кг)

Эльвин «Псих» Гарифуллин — Музарин Мизаушев (77 кг)

Самир «Художник» Мурсалиев — Александр «Гроссмейстер» Сидоренко (64 кг)

Юрий «Конунг» Бухаров — Николай «Колин Варвар» Горбунов (64 кг)

Мамед «Мамба» Гусейнов — Андрей «Веном» Борисов (70 кг)

Александр «Питбуль» Татарский — Никита Никитин (77 кг)

Начало турнира запланировано на 20:00 по местному времени (18:00 по московскому времени). Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале UDAR.