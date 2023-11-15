Стилист Рогов назвал одну трендовую вещь на весну и лето

Стилист Александр Рогов назвал футболки поло трендом весны и лета 2024 года

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал новый тренд в одежде на весну и лето 2024 года.

По словам эксперта, в теплых сезонах грядущего года актуальными станут футболки поло. К такому выводу он пришел, проанализировав показы в том числе таких известных брендов, как Gucci, Miu Miu, Dries Van Noten и The Row.

При этом специалист проиллюстрировал публикацию снимками манекенщиц в нарядах упомянутого фасона. Так, девушки сочетали указанные вещи с юбками различных моделей и расцветок, мешковатыми джинсами с заниженной талией, мини-шортами и оверсайз-пальто.

Ранее в ноябре российский звездный стилист Алеко Надирян перечислил россиянкам модные наряды для встречи Нового года. Так, он посоветовал обратить внимание на платья-комбинации из струящейся ткани ярко-красного цвета и сверкающие юбки длины макси.