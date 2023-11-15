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19:47, 15 ноября 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам самую модную обувь на осень

Стилистка Мария Абабкова назвала кеды с мехом самой модной обувью на осень

Фото: encierro / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Мария Абабкова назвала россиянкам самую модную обувь на осень. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, отличным выбором станет массивная или высокая подошва в обуви, которая не позволит замерзнуть. «Сейчас актуальна разная обувь: грубые ботинки, кеды с мехом сейчас очень актуальны, кроссовки. Также челси, сапоги-трубы, сапоги на каблуке, ботильоны с острым мысом и каблучком», — перечислила она.

Абабкова подчеркнула, что модели на каблуках можно сочетать исключительно с женственными образами либо со стилем бизнес-кэжуал.

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«Если у вас в образе появляется каблук, то желательно, чтобы в нем была более строгая верхняя одежда. То есть это либо пальто, либо какая-то дубленка, более строгая, кожаная куртка, либо шуба. Такой направленности. Вот пуховик лучше не сочетать с обувью на каблуке», — подытожила собеседница издания.

Ранее врач перечислила россиянам вредящие здоровью зимние шапки. Трихолог и дерматолог Татьяна Егорова подчеркнула, что для регулярного использования не предназначены меховые шапки.

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      Екатерина Ештокина
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