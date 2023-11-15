Стилистка назвала россиянкам самую модную обувь на осень

Стилистка Мария Абабкова назвала кеды с мехом самой модной обувью на осень

Стилистка Мария Абабкова назвала россиянкам самую модную обувь на осень. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, отличным выбором станет массивная или высокая подошва в обуви, которая не позволит замерзнуть. «Сейчас актуальна разная обувь: грубые ботинки, кеды с мехом сейчас очень актуальны, кроссовки. Также челси, сапоги-трубы, сапоги на каблуке, ботильоны с острым мысом и каблучком», — перечислила она.

Абабкова подчеркнула, что модели на каблуках можно сочетать исключительно с женственными образами либо со стилем бизнес-кэжуал.

«Если у вас в образе появляется каблук, то желательно, чтобы в нем была более строгая верхняя одежда. То есть это либо пальто, либо какая-то дубленка, более строгая, кожаная куртка, либо шуба. Такой направленности. Вот пуховик лучше не сочетать с обувью на каблуке», — подытожила собеседница издания.

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