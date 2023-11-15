Стоимость VIP-тура по России сравнялась с ценой автомобиля

Средняя стоимость авторского VIP-тура по России составила 4,8 миллиона рублей

Средний чек на авторский VIP-тур по России на группу из 6-12 человек в 2023 году составил 4,8 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные туроператора «Cosmos Экспедиция», на которые ссылается газета «Известия».

Таким образом, стоимость эксклюзивных поездок сравнялась по цене с автомобилем. Например, по данным сервиса «Авто.ру», за 4,8 миллиона рублей можно купить новый седан Hongqi H5 II в комплектациях Comfort или Deluxe.

Отмечается, что в 2023 году запросы на VIP-путешествия стали поступать чаще на 20 процентов. А самыми популярными направлениями с индивидуальными маршрутами стали Камчатка, озеро Байкал, Якутия, Карелия и Кольский полуостров.

Ранее представители туристического бизнеса предупредили россиян о росте цен на путевки в 2024 году. Причиной подорожания станет отмена моратория на взимание с компаний платы для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях, который действовал с 2020 года.