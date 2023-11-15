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00:35, 15 ноября 2023Экономика

Венгрию призвали отказаться от российских энергоносителей

Еврокомиссар Симсон призвала Венгрию отказаться от российских энергоносителей
Кадри Симсон

Кадри Симсон. Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию перестать покупать российские энергоносители. Ее слова приводит издание Politico.

Симсон заявила, что Венгрии следует активизировать меры по прекращению закупок российских энергоносителей, поскольку это усиливает зависимость страны от Москвы. По ее мнению, «не в интересах Венгрии продолжать эту зависимость».

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«Даже Венгрия знает, что, продолжая эту деятельность, она предоставляет России право манипулировать ее рынком», — отметила еврокомиссар.

Представитель Евросоюза выразила сожаление, что страна продолжил строительство атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» при поддержке России.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство ЕС требует от Будапешта не покупать российский газ. При этом организация не оказывает помощь в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей. По мнению Сийярто, руководство ЕС не имеет права диктовать Будапешту, каким образом он должен формировать свой энергетический баланс.

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      Марина Совина
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