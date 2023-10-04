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17:09, 4 октября 2023Мир

В Венгрии заявили о давлении со стороны ЕС из-за закупок российского газа

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС требует от Венгрии не покупать российский газ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Руководство Европейского союза (ЕС) требует от Будапешта не покупать российский газ, но не оказывает помощи в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что Венгрия находится «под постоянным давлением со стороны Брюсселя, требующего покупать меньше энергоносителей у России», однако ей не предоставляют дополнительную финансовую помощь для осуществления закупок из других источников.

По мнению главы МИД Венгрии, руководство ЕС не имеет права диктовать Будапешту, каким образом он должен формировать свой энергетический баланс. Он подчеркнул, что поставки нефти или газа зависят не от политической позиции страны, а от маршрутов трубопроводов. «Вопрос энергоснабжения — не политический вопрос, а вопрос физической реальности», — сказал Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что не связывает внесение поправок в бюджет Евросоюза ради выделения финансовой помощи Украине с выплатами Будапешту из общеевропейского бюджета и специальных фондов ЕС. По его словам, Венгрия по правилам должна получить эти средства.

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    Дарья Балацкая
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