В Венгрии отказались связывать выплаты Будапешту из бюджета ЕС и помощь Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто отказался связывать выплаты ЕС и помощь Украине

Венгрия отказывается связывать внесение поправок в бюджет Евросоюза (ЕС) ради выделения финансовой помощи Украине с выплатами Будапешту из общеевропейского бюджета и специальных фондов ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

«Эти средства не имеют никакого отношения к внесению изменений в бюджет. По правилам мы должны получить эти средства Евросоюза. Это разные вопросы», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разморозит проект финансирования Венгрии на сумму 13 миллиардов евро в обмен на то, что Будапешт поспособствует наращиванию бюджета НАТО и увеличит финансовую поддержку Украины.