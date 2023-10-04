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14:18, 4 октября 2023Мир

В Венгрии отказались связывать выплаты Будапешту из бюджета ЕС и помощь Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто отказался связывать выплаты ЕС и помощь Украине

Фото: John Thys / Reuters

Венгрия отказывается связывать внесение поправок в бюджет Евросоюза (ЕС) ради выделения финансовой помощи Украине с выплатами Будапешту из общеевропейского бюджета и специальных фондов ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

«Эти средства не имеют никакого отношения к внесению изменений в бюджет. По правилам мы должны получить эти средства Евросоюза. Это разные вопросы», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разморозит проект финансирования Венгрии на сумму 13 миллиардов евро в обмен на то, что Будапешт поспособствует наращиванию бюджета НАТО и увеличит финансовую поддержку Украины.

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