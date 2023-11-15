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13:50, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Сваха из «Давай поженимся!» раскрыла замысел желающих жениться после 50 мужчин

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская сваха, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что одинокие мужчины старше 50 лет хотят жениться, чтобы за ними кто-то ухаживал. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Сябитова обратилась к незамужним женщинам старше 40 лет, которые, по ее мнению, должны искать себе избранника среди мужчин постарше. «Зачем она (жена — прим. «Ленты.ру») нужна? А затем, что мужчина не молодеет, [ему] лень следить за всем, кто-то будет ухаживать за ним, облегчая его старость», — порассуждала сваха.

При этом ведущая отметила, что такие женихи не имеют особенных преимуществ. Сябитова высказалась, что к 50 годам мужчина не отличается крепким здоровьем и ухоженностью. «Кому нужен старый, дряхлый и одинокий мужчина за 50 лет? Будем честны, только себе», — заключила она.

Ранее Сябитова назвала причину, по которой, как считает сваха, юморист Тимур Батрудинов не нашел себе пару. По ее мнению, на него «плохо влияет» его коллега, комик Гарик Харламов. Она посоветовала артистам прекратить общение.

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