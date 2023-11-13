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17:25, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» объяснила одиночество Батрутдинова

Сябитова: Батрутдинову нужно перестать дружить с Харламовым, чтобы найти пару

Кадр: «Шоу Воли» / Rutube

Российская сваха, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что комику Тимуру Батрутдинову нужно перестать дружить с коллегой Гариком Харламовым, чтобы найти себе пару. О том, почему юморист одинок, она высказалась в «Шоу Воли». Видео вышло на Rutube.

По словам Сябитовой, если бы она была матерью Батрутдинова, то строго запретила бы ему общаться с Харламовым. По мнению ведущей, Харламов плохо влияет на коллегу.

«Сам Харламов и женился, и ребенок, и развелся, и сейчас достаточно активная жизнь у него. А у Тимурчика что? Ему нужно прекратить дружить с ним вне работы, и жизнь наладится», — посоветовала она.

Батрутдинов никогда не был женат. В 2015 году он поучаствовал в реалити-шоу «Холостяк», однако вскоре после съемок они с победительницей программы перестали общаться. В 2019 году комик вместе с певицей Ольгой Бузовой снялся в романтическом шоу «План Б», где они подыскивали пару друг для друга. Но в конце проекта он не выбрал ни одну из финалисток. Бузовой и Батрутдинову неоднократно приписывали роман, однако они оба опровергали возможность таких отношений и уверяли, что являются хорошими друзьями.

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      Маргарита Щигарева
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