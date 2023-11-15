Теннисист Рублев проиграл второй ракетке мира в матче Итогового турнира АТР

Теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Алькарасу в матче Итогового турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в итальянском Турине. Результаты доступны на сайте организации.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу второй ракетки мира. В первом матче Рублев уступил соотечественнику Даниилу Медведеву — 4:6, 2:6. Таким образом, россиянин потерял шансы на выход из группы.

Турнир продлится до 19 ноября. По итогам жеребьевки в одну группу с Рублевым, Медведевым и Алькарасом попал представитель Германии Александр Зверев. В другой группе оказались серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне. В полуфинал пройдут по два лучших теннисиста из каждой группы.

Медведев становился победителем турнира «Большого шлема» в 2021 году. Тогда он одержал победу над Джоковичем на US Open. На его счету 20 побед на турнирах ATP. В активе Рублева 18 побед на турнирах ATP.