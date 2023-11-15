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12:36, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

В Швейцарии назвали главную проблему Украины

Швейцарское издание Watson: нехватка личного состава стала главной проблемой ВСУ

Фото: Reuters

На сегодняшний день главной бедой Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало не отсутствие современного западного оборудования, а критическая нехватка личного состава. Проблему Киева назвал заместитель главреда Revue militaire suisse Жюльена Гранда, передает швейцарское издание Watson.

«Украина исчерпала наиболее подходящий для боевых действий контингент населения — мужчин в возрасте от 18 до 30 лет», — приводятся в статье слова заместителя главреда Revue militaire suisse Жюльена Гранда.

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По мнению Гранда, в Киеве уже признали нехватку состава проблемой. В материале указывается, что Верховная рада приняла закон о сокращении списка медицинских показаний для непригодности к службе, также предлагалось ввести ежемесячные штрафы для мужчин призывного возраста, которые уехали за границу.

Заместитель главреда Revue militaire suisse предрек Украине мрачное будущее, поскольку киевские власти неоднократно сообщали, что собираются продолжать наступательные операции зимой, но для этого нужно много людей. «Это порождает порочный круг, поскольку новобранцы имеют меньше опыта, потери будут больше, и в результате придется набирать еще больше призывников», — заключил Гранд.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с такой оценкой, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

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      Олег Давыдов
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